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المنطقة الغربية العسكرية تقيم حفل إفطار مع عمد ومشايخ السلوم وبراني وسيوة

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المنطقة الغربية العسكرية تقيم حفل إفطار مع عمد ومشايخ السلوم وبراني وسيوة المنطقة الغربية العسكرية تقيم حفل إفطار مع عمد ومشايخ السلوم وبراني وسيوة
قائد المنطقة يكرم أسرة أحد مصابي السلوم.. ويسمح باستخدام جهاز الأشعة الموجود بمستشفى الجيش

كتب : محمد بخات الجمعة 02-08-2013 02:56

أقامت المنطقة الغربية العسكرية حفل إفطار جماعي في مدينة السلوم، الواقعة على الحدود المصرية الليبية، بدعوة من اللواء محمد المصري، قائد المنطقة الغربية العسكرية، وبحضور قادة القوات المسلحة بالمنطقة والأجهزة الأمنية بالسلوم والعمد والمشايخ بالقطاع الغربي لمحافظة مطروح والقيادات الشعبية لمدن السلوم وبراني وسيوة وعلى رأسهم العمدة سعيد طربان، عمدة السلوم، والشيخ محمد حبون والشيخ يوسف عطية والحاج مهدي أبو زريبة، ومن سيوة الشيخ محمد عبدالله والحاج إدريس أبو زهرة وآخرون.

وكرم قائد المنطقة الغربية العسكرية، أسرة المصاب فيتوري عبدالرحمن إدريس، من أبناء السلوم، والذي تعرض لطلق ناري بالخطأ أعلى هضبة السلوم منذ شهور ماضية، كما تم منحه خطابا من القوات المسلحة بعلاجه في مستشفى القوات المسلحة لحين الشفاء تماما.

كما قرر قائد المنطقة الغربية العسكرية السماح باستخدام جهاز الأشعة الموجود بمستشفى القوات المسلحة بالسلوم مجانا لحالات الطوارئ والحوادث للأهالي نظرا لتعطل جهاز الأشعة الموجود بمستشفى مطروح العام تخفيفا عن المواطنين، وكذلك الموافقة بالإفراج عن بعض القُصّر المتهمين في قضية تهريب أغنام عبر الحدود المصرية الليبية.

في الوقت نفسه، أعرب عمد ومشايخ والقيادات الشعبية التي حضرت حفل الإفطار المجمع بالسلوم، عن تضامنهم مع القوات المسلحة وتأييدهم لها، مشيرين إلى العلاقة الحميمة والطيبة بين أهالي السلوم وبراني وسيوة وبين القوات المسلحة بالمنطقة ودعمهم لوحدة الجيش والشعب معا.

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