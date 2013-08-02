اليوم..أمير قطر يزور السعودية ويؤدى مناسك العمرة

يصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى إلى جدة اليوم الجمعة فى أول زيارة له إلى المملكة السعودية منذ توليه مقاليد الحكم.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن الشيخ تميم سيلتقى خلال الزيارة ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز وسيؤدى مناسك العمرة.

وتسلم الشيخ تميم 33 عاما من والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى قيادة دولة قطر فى 25 يونيو الماضى، فى خطوة فريدة من نوعها فى التاريخ العربى.

ويتمتع الشيخ تميم بعلاقات جيدة مع السعودية، ويحسب له تحقيق مصالحة بين البلدين بعد فترة من التوتر شابت العلاقة بينهما.