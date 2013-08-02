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منح 5 باحثين الدكتوراه فى العلوم الزراعية بجامعة دمنهور

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منح 5 باحثين الدكتوراه فى العلوم الزراعية بجامعة دمنهور منح 5 باحثين الدكتوراه فى العلوم الزراعية بجامعة دمنهور

قرر مجلس جامعة دمنهور برئاسة الدكتور" حاتم صلاح الدين" منح خمسة باحثين درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الزراعية تخصص (الإرشاد الزراعى) وتخصص (إنتاج دواجن) وتخصص (علوم وتكنولوجيا الألبان) بكلية الزراعة والدكتوراه فى الآداب قسم (الاجتماع) تخصص (علم الاجتماع) وتخصص (اتصال وإعلام) بكلية الآداب.

كما قرر منح ثلاثة باحثين درجة الماجستير فى الفلسفة فى العلوم الزراعية تخصص (أراضى ومياه) بكلية الزراعة وماجستير التربية قسم (علم النفس) تخصص (علم النفس التربوى) بكلية التربية وماجستير العلوم الطبية البيطرية قسم (الطب الشرعى والسموم البيطرية) تخصص (السموم البيطرية)بكلية الطب البيطرى.

ووافق المجلس على تعيين ثمانية من هيئة أعضاء التدريس فى وظيفة مدرس بقسم علم النفس التربوى وقسم العلوم الاجتماعية بكلية التربية وقسم وقاية النبات وقسم علوم وتكنولوجيا الأغذية والألبان وقسم الموارد الطبيعية والهندسة الزراعية بكلية الزراعة وبقسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية بكلية الآداب وقسم العلوم الأساسية بكلية رياض الأطفال.

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