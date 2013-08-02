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صحفيو اليمن يطالبون الحكومة بالتدخل للإفراج عن صحفية هولندية مختطفة

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صحفيو اليمن يطالبون الحكومة بالتدخل للإفراج عن صحفية هولندية مختطفة صحفيو اليمن يطالبون الحكومة بالتدخل للإفراج عن صحفية هولندية مختطفة

تظاهر صحفيون وناشطون حقوقيون يمنيون، أمس الخميس بالعاصمة صنعاء، أمام منزل الرئيس اليمنى، عبد ربه منصور هادى، للمطالبة بالتدخل السريع والإفراج عن الصحفية الهولندية المختطفة فى اليمن منذ شهر، جوديث شبيغل وزوجها.

وفى تصريحات لمراسل الأناضول قال الأمين العام لنقابة الصحفيين اليمنيين، مروان دماج، إن صحفيو اليمن "يطالبون ببذل مزيداً من الجهود لتحرير الصحفية الهولندية وزوجها".

وأوضح أن نقابة الصحفيين اليمنيين تعمل جاهدة للتواصل مع الجهات ذات العلاقة للمساعدة فى إطلاق سراحها فى أسرع وقت.

وظهرت شبيغل وزوجها، فى منتصف يوليو الماضى، فى مقطع بثه المختطفون، وقالت فيه إن المسلحين هددوا بقتلها وزوجها فى غضون 10 أيام إذا لم تستجب السلطات اليمنية لمطالبهم.

وقالت مصادر أمنية، إن المختطفين طالبوا بفدية قدرها 10 ملايين دولار، لإطلاق شبيغل وزوجها.

وتعمل شبيغل مراسلة لإذاعة هولندا فى اليمن، كما تعمل مدرسة غير متفرغة فى الجامعة اللبنانية بصنعاء إلى جانب عملها الصحفى وتقيم مع زوجها بودواين بريندسن فى اليمن منذ العام 2009.

ومنذ عدة أشهر ينفذ مسلحون باليمن عمليات اختطاف لمواطنين وأجانب، كنوع من الضغط على الدولة لتنفيذ مطالب خاصة بهؤلاء المسلحين وتزايدت الخطف مؤخراً مع تعرض البلاد لاضطراب أمنى.

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مصر 365

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