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أوباما وهادى يعملان لترحيل معتقلين فى جوانتانامو إلى اليمن

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أوباما وهادى يعملان لترحيل معتقلين فى جوانتانامو إلى اليمن أوباما وهادى يعملان لترحيل معتقلين فى جوانتانامو إلى اليمن

وافق الرئيس الأمريكى باراك أوباما ونظيره اليمنى عبد ربه منصور هادى فى البيت الأبيض أمس الخميس على العمل معا لإرسال معتقلين يمنيين إلى بلدهم من السجن الأمريكى فى خليج جوانتانامو.

وكان أوباما قد رفع حظرا فى مايوعلى إعادة المعتقلين الذين لم يتم توجيه أية تهمة بحقهم إلى اليمن، غير أن الولايات المتحدة لم ترسل بعد أى معتقلين هناك وسط مخاوف حول الأمن فى البلاد.

وأكد أوباما مجددا على خطته لإغلاق جوانتانامو، حيث إن هناك أكثر من نصف 160 معتقلا تسمح السلطات بنقلهم أو إطلاق سراحهم.

وقال هادى لأوباما إنه سيدشن برنامجا لإعادة تأهيل المتطرفين من أجل معالجة مشكلة التطرف العنيف داخل اليمن، وهو ما يمكن أن يسهل نقل المعتقلين اليمنيين المحتجزين فى جوانتانامو، بحسب ما ذكره البيت الأبيض فى بيان مشترك عقب لقاء الرئيسين.

وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض جاى كارنى فى وقت سابق من يوم الخميس، أن الرئيسين لن يعلنا عن تفاصيل بشأن ترحيل المعتقلين اليمنيين أو الموعد أو الظروف التى سيجرى فيها ذلك.

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