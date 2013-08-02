سقوط 3 صواريخ قرب الكلية الحربية والقصر الرئاسى بلبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسماع دوى ثلاثة انفجارات فى منطقة المتن الجنوبي، وبحسب العربية.نت تبين أنها ناجمة عن سقوط صواريخ.

وقال مراسل "العربية" أن 3 صواريخ سقطت فى محيط الكلية الحربية فى الفياضية مقابل منزل الرئيس الهراوى فى اليرزة والقصر الرئاسى فى بعبدا فى لبنان هذا المساء، وواحدة من هذه الصواريخ سقطت قرب قيادة لأركان اللبنانية.

وأشار إلى أن الصاروخ الأول سقط فى منزل السيدة إلهام فريحة، ابنة الصحافى سعيد فريحة، على بعد 200 متر من القصر الجمهوري، بينما سقط الصاروخ الثانى على مقربة من الكلية الحربية التى احتفلت اليوم بعيد الجيش.

وأفادت معلومات صحافية بسقوط صاروخ ثالث من دون أن ينفجر وأعلنت الوكالة الوطنية أن مصدر إطلاق الصاروخين منطقة المونسة فى ضهور عرمون يذكر أن الحادث هو الثالث من نوعه فى أقل من شهرين.