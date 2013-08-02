أوباما يشيد بجهود الرئيس اليمنى فى محاربة الإرهاب

أشاد الرئيس الأمريكى باراك أوباما أمس الخميس بجهود الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى فى محاربة الإرهاب، لكنه لم يشر إلى مساعيه لإعادة معتقلين فى سجن جوانتانامو إلى اليمن.

واجتمع هادى مع أوباما فى المكتب البيضاوى بالبيت الأبيض بعد يوم من محاولته إقناع أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكى بإرسال عشرات من المعتقلين اليمنيين فى سجن القاعدة البحرية الأمريكية فى خليج جوانتانامو بكوبا إلى بلدهم.

وقالت إدارة أوباما الأسبوع الماضى، إنها تعتزم إرسال جزائريين اثنين معتقلين فى جوانتانامو إلى الجزائر، مستأنفة بذلك إعادة معتقلين إلى بلدانهم للمرة الأولى فى حوالى عام ومثيرة توقعات، بأن الولايات المتحدة تقترب من إغلاق السجن السيئ السمعة وهو ما وعد به أوباما.

> والحصول على دعم من اليمن له أهمية حيوية لإغلاق سجن جوانتانامو لأن 56 من 86 معتقلا وافقت السلطات الأمريكية على نقلهم من السجن أو الإفراج عنهم، هم من البلد الفقير الواقع فى شبه الجزيرة العربية.

وجناح القاعدة فى المنطقة نشط فى اليمن وهو ما يثير قلق المسئولين الأمريكيين، الذين يخشون أن السجناء الذين قد يطلق سراحهم سينضمون فى نهاية المطاف إلى متشددين إسلاميين.

ووعد أوباما فى مايو بإنهاء حظر على إعادة اليمنيين إلى بلدهم لكن مجلس النواب الأمريكى الذى يسيطر عليه الجمهوريون صوت مرتين مؤخرا لمنع إعادة المعتقلين إلى اليمن.