قوات الأسد تشن غارة جوية بدرعا وسط سقوط عشرات القتلى بانفجار فى حمص

شنت قوات النظام غارة جوية على مدينة نوى بريف درعا، فيما قتل ما لا يقل عن أربعين شخصاً وجرح العشرات جراء انفجار ضخم فى مستودعات للذخيرة فى حيى النزهة ووادى الذهب بمدينة حمص، فى وقت اشتبك فيه مقاتلو الجيش السورى الحر مع قوات النظام فى عدة مناطق من العاصمة دمشق.

وقال ناشطون، بحسب الجزيرة.نت، إن القصف استهدف الحى الأوسط قرب مسجد الإمام النووى، مما أوقع عدداً من القتلى والجرحى، فضلاً عن دمار طال مبانى المدينة.

وفى درعا أيضاً اتهم ناشطون قوات النظام بإعدام عدد من الأشخاص ميدانياً فى قرية مسحرة القريبة من مدينة القنيطرة.

وفى ريف إدلب قالت لجان التنسيق المحلية إن طائرات للنظام شنت غارات على مدينة أريحا وأدى القصف إلى مقتل تسعة أشخاص وجرح عشرين آخرين، ليصل عدد قتلى المدينة خلال شهر رمضان إلى ستين، فضلاً عن عشرات الجرحى، وتعانى المدينة من أوضاع معيشية صعبة ونقص فى الأدوية جراء حصارها من قبل قوات النظام.