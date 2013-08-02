أخبار عاجلة

مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
مساء الأنوار: الأهلي ينتظر موافقة الأمن وستاد السلام لاستضافة المباريات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

أمير قطر الجديد يزور السعودية الجمعة ويلتقي العاهل السعودي

Google+ Print
أمير قطر الجديد يزور السعودية الجمعة ويلتقي العاهل السعودي أمير قطر الجديد يزور السعودية الجمعة ويلتقي العاهل السعودي
يصل أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثان، إلى جدة، الجمعة، في أول زيارة له إلى المملكة منذ توليه مقاليد الحكم، كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية «واس». وقالت وكالة الأنباء السعودية أن «تميم» «سيلتقي خلال الزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ويؤدي مناسك العمرة». كان الأمير تميم، (33 سنة)، تسلّم في 25 يونيو الماضي من والده الشيخ حمد بن خليفة، رئاسة دولة قطر، في خطوة فريدة من نوعها في التاريخ العربي، ويتمتع «تميم» بعلاقات جيدة مع السعودية. كانت العلاقات بين البلدين متوترة جدًا في بداية عهد الشيخ حمد إلا أن نجله تميم تمكن في النهاية من تحقيق مصالحة تاريخية مع المملكة بين عامي 2007 و2008.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً