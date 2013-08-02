أمير قطر الجديد يزور السعودية الجمعة ويلتقي العاهل السعودي

يصل أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثان، إلى جدة، الجمعة، في أول زيارة له إلى المملكة منذ توليه مقاليد الحكم، كما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس». وقالت وكالة الأنباء السعودية أن «تميم» «سيلتقي خلال الزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ويؤدي مناسك العمرة». كان الأمير تميم، (33 سنة)، تسلّم في 25 يونيو الماضي من والده الشيخ حمد بن خليفة، رئاسة دولة قطر، في خطوة فريدة من نوعها في التاريخ العربي، ويتمتع «تميم» بعلاقات جيدة مع السعودية. كانت العلاقات بين البلدين متوترة جدًا في بداية عهد الشيخ حمد إلا أن نجله تميم تمكن في النهاية من تحقيق مصالحة تاريخية مع المملكة بين عامي 2007 و2008.إعلان - Ads إعلان - Ads