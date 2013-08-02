أخبار عاجلة

مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
مساء الأنوار: الأهلي ينتظر موافقة الأمن وستاد السلام لاستضافة المباريات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

أنصار مرسي يتظاهرون أمام استاد جامعة المنصورة ردًا على قرار فض الاعتصامات

  • مصر
  • 23
Google+ Print
أنصار مرسي يتظاهرون أمام استاد جامعة المنصورة ردًا على قرار فض الاعتصامات أنصار مرسي يتظاهرون أمام استاد جامعة المنصورة ردًا على قرار فض الاعتصامات
تظاهر الآلاف من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، عقب الانتهاء من صلاة التراويح بشارع جيهان أمام القرية الأوليمبية باستاد جامعة المنصورة، وعقدوا مؤتمرًا صحفيًا نددوا فيه بتفويض لوزير الداخلية بفض الاعتصام بميداني «رابعة العدوية» و«النهضة»، دون أي سند قانوني، حسب قولهم، كما جددوا رفضهم لـ«الانقلاب العسكري»، ومحاسبة جميع المتورطين في قتل المتظاهرين السلميين. وردد المتظاهرون هتافات «الشعب يحي صمود الرئيس»، وعقد ممثلو أحزاب «الوسط والراية والوطن والحرية والعدالة والبناء والتنمية والشعب»، مؤتمرًا صحفيًا أكدوا فيه حرمة الدم المصري والصمود والتحدي في مواجهة، ما وصفوه، بـ«القوة الغاشمة المرتعشة والخائفة المتمثلة في الشرطة والجيش التي تريد أن تدخل الوطن في نفق مظلم قد يطول أمده». وقال إسماعيل فرحات، شقيق آمال فرحات، شهيدة المنصورة إنه «إذا كانت الخنساء فقدت أربعة من أشقائها وأخواتها في سبيل الله، فإن المنصورة هي الخنساء الثانية والتي فقدت 4 من خير نسائها على يد بلطجية الشرطة»، حسب قوله، وأكد أن «الآلاف من نساء التيار الإسلامي في انتظار الشهادة في سبيل الله والوطن المسلوب ولن تزيدنا هذه التهديدات والتفويضات إلا عزيمة وصمودًا»، على حد زعمه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول