مقتل طبيب في سوهاج واختطاف آخر في قنا.. و«النقابة»: سنبحث عن الحقيقة

لقي طبيب يدعى عصام صلاح الدين، رئيس قسم التشريح بكلية الطب بمحافظة سوهاج، مساء الخميس، مصرعه على يد مسلحيين إثر إصابته بطلقات ناريه، ولم تحدد السلطات الأمنية سببها حتى الآن. فيما قام مجهولون باختطاف طبيب آخر يدعى فتحي ميلاد سمور، يعمل أخصائي جراحة عامة أثناء عودته من عيادته بقرية فاو بحري بمركز دشنا محافظة قنا، وطلبوا فدية بقيمة مليون جنيه تم تخفيضها إلى نصف مليون. وقالت نقابة الأطباء في بيان لها، الجمعة، إن الدكتور أحمد فوزي صديق، أمين النقابة الفرعية للأطباء بمحافظة سوهاج، سيلتقي المحامي العام لنيابات سوهاج، لم يتحدد الموعد بعد، لبحث والوقوف على التحقيقات في حادث مقتل الطبيب عصام صلاح الدين، رئيس قسم التشريح بكلية الطب بسوهاج. وأضاف البيان: «نقابة أطباء سوهاج تعمل حالياً لاسترداد حق الطبيب والتحقيق ما إذا كانت هناك شبه اعتداء جنائية مقصودة من عدمه»، مؤكدًا أن النقابة لن تتأخر في معرفة الحقيقة. وأكدت النقابة أن «طبيباً آخر يدعى فتحى ميلاد سيمور، يعمل أخصائى جراحة عامه، تم اختطافه ليلة الأربعاء الماضي أثناء عودته من عيادته بقرية فاو بحري مركز دشنا محافظة قنا إلى مسكنه بمركز نجع حمادي بنفس المحافظة، وأن الخاطفين قاموا بالاتصال بزوجتة التي تدعى إيمان مقار، وطلب فدية مليون جنيه ثم تخفيضها إلى نصف مليون جنيه»، مشيرةً إلى أن الحادثة هي تكرار لما وصفته بـ«مسلسل اختطاف الأطباء»، بصعيد مصر.إعلان - Ads إعلان - Ads
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