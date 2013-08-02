الحلقة (23) من "نقطة ضعف": عمر يعرف أن سارة متزوجة في السر

كتب : محمد عاشور الجمعة 02-08-2013 05:28

شهدت أحداث الحلقة (23) من مسلسل "نقطة ضعف"، زيارة الدكتور عمر الشناوي، الذي يلعب دوره الفنان جمال سليمان لأخته "سارة"، التي تلعب دورها الفنانة روجينا، في شقتها، وتفاجئ بوجود محاميه "شهاب"، معها في الشقة.

وقام عمر بصفع سارة على وجهها وطرد شهاب، إلا أنها أعنلت له أنهما متزوجان في السر منذ سنتين.

وأصيب عمر بحالة حزن شديدة، وأعلن لسارة أن تصرفها أثّر على سمعته، ولا يريد أن يعرفها بعد اليوم.

من ناحية أخرى نشر حوار ندى في المجلة، بعد تحريف الصحفي لها بأنها صرحت له بأن عمر يحبها.

يذكر أن مسلسل "نقطة ضعف" بطولة جمال سليمان وهالة فاخر وروجينا ورانيا فريد شوقي، ومن إخراج "أحمد شفيق.