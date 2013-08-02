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الحلقة (22) من "الرجل العناب": عصفور ينجح في تحرير طائرة الأقصر المختطفة

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الحلقة (22) من "الرجل العناب": عصفور ينجح في تحرير طائرة الأقصر المختطفة الحلقة (22) من "الرجل العناب": عصفور ينجح في تحرير طائرة الأقصر المختطفة

كتب : محمد عاشور الجمعة 02-08-2013 05:30

شهدت أحداث الحلقة (22) من مسلسل "الرجل العناب"، سطو اثنين مسلحين على طائرة الأقصر المتواجد فيها فات وأبنودي ونظام وأمه، للضغط على بالإفراج عن "الحوفي".

وطلبت وزارة الداخلية من الدكتور"بيرم" الذي يلعب دوره الفنان هشام ماجد، أن يكلف "الرجل العنابي"، الذي يلعب دوره الفنان أحمد فهمي، أن يتدخل وينقذ الطائرة من خاطفيها.

وبالفعل نجح "الرجل العناب" في تحرير الطائرة والركاب وسلم الخاطفين للشرطة.

مسلسل "الرجل العناب" من تأليف هشام ماجد وشيكو وأحمد فهمي، وبطولة انتصار، ومن إخراج شادي علي.

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