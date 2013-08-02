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الحلقة (23) من "نظرية الجوافة": محارب قديم يزور الدكتورة هالة ويحثها على تبني حلم جديد للمصريين

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الحلقة (23) من "نظرية الجوافة": محارب قديم يزور الدكتورة هالة ويحثها على تبني حلم جديد للمصريين الحلقة (23) من "نظرية الجوافة": محارب قديم يزور الدكتورة هالة ويحثها على تبني حلم جديد للمصريين

كتب : محمد عاشور منذ 41 دقيقة

شهدت أحدث الحلقة (23) من مسلسل "نظرية الجوافة" زيارة عزت العلايلي، الذي يلعب دور عميد جيش ومحارب قديم لمستشفى الأمراض النفسية التي تعمل بها الدكتورة هالة الشلشلموني، التي تلعب دورها الفنانة إلهام شاهين.

وتشاجر عزت العلايلي مع الدكتور نوال، عندما قالت له أن جمال عبدالناصر توفى، وذهب للدكتور هالة، وأخبرها أنه ليس مريضا نفسيا، وأن عبدالناصر لم يمت، لأن الأحلام والأفكار لا تموت، وعبدالناصر بالنسبة للمصريين كان حلما.

ودعا العميد الدكتورة هالة أن يكون لها حلم هي وجميع جيلها، الذين يحملون راية الوطن في هذا التوقيت.

يذكر أن مسلسل "نظرية الجوافة" بطولة إلهام شاهين ورجاء الجداوي و علاء مرسي وفتحي عبدالوهاب، ومن تأليف وإخراج مدحت السباعي.

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