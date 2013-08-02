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إفطار جماعى بجامعة الزقازيق لدعم مستشفى سرطان الأورام يوم الاثنين

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إفطار جماعى بجامعة الزقازيق لدعم مستشفى سرطان الأورام يوم الاثنين إفطار جماعى بجامعة الزقازيق لدعم مستشفى سرطان الأورام يوم الاثنين

أعلنت الأسر الطلابية واتحادات طلاب جامعة الزقازيق، عن تنظيم حفل إفطار جماعى خيرى يوم 27 رمضان أمام مبنى رئاسة الجامعة، وذلك لدعم بناء معهد الأورام بالزقازيق من خلال تخصيص عائد الحفل لاستكمال المبنى المقام على مساحة 12 ألف متر، والمتوقف بناؤه لنقص الموارد المالية لعدم تخصيص ميزانية كافية لاستكمال المبنى، وكذلك عدم كفاية التبرعات المقدمة من الأهالى على حساب المعهد رقم 300 300.

يشار إلى أن معهد الأورام، يمثل صرحا طبيا هاما يمكن من خلاله علاج الأمراض السرطانية للمرضى من مختلف الأعمار، ويخدم محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة لها، كما سيعمل على تخفيف الضغط على معهد الأورام بالقاهرة.

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مصر 365

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