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خبراء مفرقعات: انفجار فندق العريش نتيجة «عبوة ناسفة»

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خبراء مفرقعات: انفجار فندق العريش نتيجة «عبوة ناسفة» خبراء مفرقعات: انفجار فندق العريش نتيجة «عبوة ناسفة»
أكدت المعاينة التي قام بها خبراء المفرقعات والحماية المدنية بشمال سيناء، أن الانفجار الذي تم بفندق سياحي بالعريش، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، كان نتيجة لعبوة ناسفة وضعها مجهولون خلف الفندق، وليس نتيجة قذيفة «آر بي جيه» كما أشارت المعلومات الأولية . وأضافت المصادر أنه نتج عن الانفجار تحطيم زجاج دورين داخل الفندق، علاوة على زجاج بعض العمارات الواقعة خلفه، ولم ينتج عنه أي إصابات. كان فندق «سينا صن» في العريش تعرض لهجوم مسلح، مما أسفر عن إصابة ضابط بشظايا، تم نقله إلى المستشفى العسكري. وقال مصدر أمني، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن هذا الفندق يقيم به عدد كبير من ضباط الشرطة المشاركين في العملية الأمنية بسيناء حاليًا.

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