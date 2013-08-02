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الجمعية الوطنية بالأقصر تطلق مبادرة لتشغيل الشباب

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الجمعية الوطنية بالأقصر تطلق مبادرة لتشغيل الشباب الجمعية الوطنية بالأقصر تطلق مبادرة لتشغيل الشباب
الأقصر - النجار
منذ 3 ساعة 11 دقيقة

أطلقت الجمعية الوطنية بالأقصر مبادرة لتشغيل 1000 شاب و فتاة ، وذلك لتلبية مطالب الشباب بمساعدتهم في الحصول على فرص عمل ، وقال إميل نظير أمين عام الجمعية أن المبادرة تأتى من منطلق إحساس الجمعية بالمسئولية تجاه الشباب الذين فجروا الثورة والذين يحرصون دائما على رفعة وطنهم ، ومد يد العون لهم .

وأن الجمعية تهيب بكل القوى الثورية والمجتمعية بالمشاركة في تلك المبادرة .
> وأشار إلى أن المبادرة تتضمن تدريب الشباب وتوفير فرص العمل المناسبة لهم . حيث تقرر فتح باب تلقى الطلبات بمقر الجمعية بشارع التليفزيون أو عبر الصفحة الرسمية للجمعية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اعتبارا من الأسبوع المقبل .
> وأعلن محمد عمر الطاهر رئيس لجنة الوفد العامة بالأقصر عن مشاركة الحزب فى المبادرة من أجل الحد من البطالة وتحسين ظروف الشباب.

 

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