سولدادو: أرحل عن فالنسيا لأن رئيسه كاذب.. ولم أؤمن بمشروعه

مدريد، (إفي): قال المهاجم الإسباني روبرتو سولدادو الخميس إنه اتخذ قراره بالرحيل عن ناديه فالنسيا لأنه لم يؤمن بمشروع رئيسه أماديو سالفو، الذي اتهمه بالكذب.

وصرح سولدادو الذي سينتقل لصفوف توتنهام هوتسبير الإنجليزي "لا أؤمن بمشروع فالنسيا ومنذ اللحظة الأولى التي تحدثت فيها مع رئيسه أماديو قلت له بكل وضوح إنني أرغب في الرحيل. لقد نشرت وسائل الإعلام بسببه الكثير من الأكاذيب عني وعن وكلائي، لكني أكرر: قررت الرحيل في الوقت الذي فقدت فيه الثقة في مشروع النادي".

وأوضح في تصريحات للصحافة المحلية قبل سفره إلى لندن "رئيس النادي كذب عليّ بشكل شخصي، جعلني أفقد الرغبة في اللعب، لم يفيدوا مشروع النادي بأي شيء".

وأشار إلى أنه لم ير في أي وقت استقرارا للنادي، وأن العرض الذي قدمه له توتنهام يعد الأفضل بالنسبة له ولأسرته.

وقالت وسائل الاعلام ان قيمة صفقة انتقال المهاجم الإسباني للسبيرز قدرت بـ30 مليون يورو.

لكن اللاعب وجه الشكر لفالنسيا وجماهيره على السنوات الثلاثة التي قضاها معه، واصفا إياها بأنه "لا يمكنه نسيانها"، والتي شكلت أهم ما في مشواره الرياضي، بحسبه.

وعن امكانية رحيل زميله المقبل في توتنهام، جاريث بيل، لصفوف ريال مدريد، أعرب عن رغبته في اللعب إلى جانبه "اعتقد ان توتنهام يبذل جهودا كبيرة لبقائه. إنه لاعب كبير وبالطبع أتمنى بقائه".