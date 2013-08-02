محافظة قنا: رفع حالة التأهب بالمحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك

أكد الدكتور صلاح عبد المجيد محافظ قنا فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم رفع حالة التأهب لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك بتوفير السلع الغذائية فى المجمعات الاستهلاكية من اللحوم والأسماك الطازجة والمعلبة فى أكشاك الأمن الغذائى بالمحافظة.

وأضاف عبد المجيد أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمديريات الخدمية فى التموين والصحة والطب البيطرى، ووقف إجازات المختصين بها، وتم عمل غرفة طوارئ داخل مبنى المحافظة لتلقى أى بلاغات من المواطنين، مشيرا إلى قيام قصر الثقافة بعمل عروض فنية ومسرحية واستعداد معبد دندرة لاستقبال الضيوف.