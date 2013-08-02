جهود شعبية لاحتواء أزمة مقتل شخصين بقرية الحميدات بقنا

قال سيد محمد نصر الله المحامى أحد أبناء قبيلة الحميدات بقنا، أن جهود شعبية نجحت مع الساعات الأولى لفجر اليوم الجمعة فى احتواء أزمة مقتل شخصين من أبناء قرية الحميدات على يد عائلة أخرى، وتمكنت من إجراء مصالحة بين العائلتين لمنع تجدد الاشتباكات بينهم مستقبلا.

وأضاف نصر الله، أن ما نشر عن إلقاء القبض على شقيق أحد القتلى ليس له أساس من الصحة، وأن محضر الواقعة أشار إلى مشاجرة نشبت بين القتيلين أحدهما، أصيب بطعنة نافذة بالبطن، أدت إلى وفاته وإصابة الآخر بطلقة رصاص، أدت أيضا إلى مصرعه، وبذلك يكون كل منهم قد أدى لوفاة الآخر دون وجود متهمين بالواقعة.