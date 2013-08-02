الحلقة (22) من "قمر الشام": "المعلم شهران" يحب إحدى تاجرات الشام

كتب : مروة مدحت الخميس 01-08-2013 21:35

في أحداث الحلقة (22) من مسلسل "قمر الشام"، عرض "أبوعبده" على "نذير" أن يساعده في قتل الزعيم "أبوحمزة" و"المعلم شهران"، حتى يغفر له أنه حرق الدكان الخاص به في الحارة، ويطلب "مرزوق" من "نذير" أن يعاون "أبوعبده" خوفا عليه حتى لا يقتله.

ويخبر "أبوعبده"، "مرزوق" أن الأموال والذهب المسروق من "نذير" وصل إلى الزعيم "أبوحمزة"، وتطلب "أم جمال" من "مأمون" بعض الأغراض للمنزل، ويذهب "أبوعبده" إلى الحارة متنكرا، ويرى "أم جمال" مع "مأمون"، ويستمر "المعلم شهران" في البحث عن البضاعة التي يريدها.

وتهدد "ليلى"، "نوال" وتؤكد لها أنها ستسترجع منزل خالتها "عفاف" منها، ولن تعود إلى منزلهم مرة أخرى، ويفكر "المعلم شهران" في التاجرة التي قابلها في الشام ويعترف لنفسه أنه مغرم بها، وتلوم "أم جمال"، "ليلى" على شجارها مع "نوال"، ويجلس كوكيه مع أحد شيوخ الجبل وظلا يتحدثا معا على عقاب الله لكل الظالمين.

ويستمر "أبوعبده" يتفقد أحوال الحارة، ويذهب "بكري" إلى منزل أبيه ويتشاجر مع شقيقته "ليلى" على تهديدها لزوجته "نوال"، ويستنجد موفق بالزعيم "أبوحمزة" بسبب اختفاء أخيه "نذير" منذ عدة أيام، ويعود "بكري" إلى منزله ويضرب زوجته ويسألها ماذا تعرف شقيقته "ليلى" عنها وتهددها به.

مسلسل "قمر الشام" بطولة بسام كوسا ومنى واصف وديمة قندلفت، ومن تأليف الكاتب محمد خير الحلبي وإخراج مروان بركات.