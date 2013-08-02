أبوعيطة: أزمة عمال المحلة تنتهي اليوم.. وناقشنا رفع الحد للأجور والمعاشات

كتب : محمد عاشور الخميس 01-08-2013 23:14

قال كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة، إنه يعتبر نفسه أحد أبناء عمال المحلة، الذين صمدوا ضد الأنظمة الفاسدة، مؤكدا أن أزمة عمال المحلة تنتهي اليوم، وأنهم لن يجدوا أي رفض لأي مطلب مشروع لهم.

وأضاف أبوعيطة، خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، مخاطبا العمال، "تأكدوا أنكم لديكم صوت، والجميع سيتنازل لصالح الوطن"، مشيرا إلى أنه تحدث مع وزير الاستثمار بشأن أزمة عمال المحلة بخصوص صرف القسط الخاص بأرباحهم.

وتابع "سنعمل على حل أزمتكم، وأرجو أن تكون المسألة عبر التفاوض"، مؤكدا أن الحكومة الحالية مدينة للشعب المصري لما وصلت له الآن، وهي تعتبر نفسها خادمة للشعب.

وأشار إلى أن هناك عدة ملفات يتم مناقشتها في مجلس الوزراء، أهمها اعتماد الحد الأقصى والأدنى للأجور، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للأجور لابد أن يكون مناسبا ليحصل المواطن على الخدمات والسلع التي تليق به، لافتا إلى أن مجموعة من الوزراء اجتمعوا اليوم، وناقشوا تفعيل المجلس القومي للأجور لدراسة رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات.