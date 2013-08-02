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الكويت تدعو ممثلى الاتحاد الأفريقى لحضور القمة العربية الأفريقية

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الكويت تدعو ممثلى الاتحاد الأفريقى لحضور القمة العربية الأفريقية الكويت تدعو ممثلى الاتحاد الأفريقى لحضور القمة العربية الأفريقية

سلم محمد عبد الله أبو الحسن، المستشار بالديوان الأميرى الكويتى، ومبعوث أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بأديس أبابا، مساء اليوم، دعوات للمندوبين الدائمين بالاتحاد الأفريقى وذلك لحضور مؤتمر القمة العربية الأفريقية المزمع عقدها بالكويت خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر المقبل.

وقام أبو الحسن بتوزيع الدعوات على الممثلين الدائمين وكبار المسئولين بالاتحاد الأفريقى خلال لقاء عقد مساء اليوم بمقر مفوضية الاتحاد الأفريقى بأديس أبابا.

ووصل أبو الحسن إلى أديس أبابا فى وقت سابق اليوم لإجراء مباحثات مع الرئيس الأثيوبى، جيرما ولد جيورجيس، ورئيس الوزراء، هيلى مريام ديسالين، والذى يرأس الاتحاد الأفريقى للعام الحالى، وكذلك مع كبار المسئولين بمفوضية الاتحاد الأفريقى.

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