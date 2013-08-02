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ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا فى السعودية

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ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا فى السعودية ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا فى السعودية

أعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة فى بفيروس كورونا المسبب لتناذر التنفس الحاد الشرق أوسطى، وقالت المنظمة أن الحالات الجديدة كلها نساء، أن المرأة الأولى ظهرت عليها إعراض المرض فى 25 يوليو، وهى فى السابعة والستين من العمر وتسكن فى الرياض. ولم تكن المرأة على اتصال بحيوانات اوبأى شخص أصيب بالفيروس وتم نقلها إلى المستشفى.

وتعمل المريضتان الأخريان فى مجال الصحة وهما من عسير والرياض وكانتا على اتصال بمرضى. وظهرت عليهما إعراض خفيفة للمرض، وتلقت منظمة الصحة العالمية منذ سبتمبر 2012 بلاغات بـ94 إصابة توفيت 46 منها، ويمكن أن يسبب فيروس كورونا وبسرعة مشكلات فى التنفس وذات الرئة وحتى الفشل الكلوى.

وسجلت السعودية أكبر عدد من الإصابات مع 72 إصابة مثبتة، توفى منها 38 شخصا، ودعت السعودية كبار السن والمرضى والحوامل والأطفال إلى عدم المجىء لأداء فريضة الحج فى مكة فى أكتوبر ولا العمرة، وفى 17 يوليوقررت منظمة الصحة العالمية أنها ستتريث قبل فرض قيود على السفر بعد اجتماع عاجل حول المرض.

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مصر 365

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