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أسنان واى فاى لمراقبة الأكل وعادات التحدث

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أسنان واى فاى لمراقبة الأكل وعادات التحدث أسنان واى فاى لمراقبة الأكل وعادات التحدث

نجح فريق من العلماء فى وضع أسنان صناعية تراقب عادات الأكل والشرب والتدخين جنبا إلى جنب عدد مرات سعال الشخص أو حديثه.

كان فريق من العلماء من تايوان نجحوا فى تصميم أسنان ليتم ارتداؤها مثل الكثير من أطقم الإنسان تعمل على تجميع البيانات من خلال بلوتوث أو واى فاى دقيق مثبت بين الأسنان حول حركة الفم قبل نقلها إلى جهاز كومبيوتر أو هاتف ذكى لإرسالها لاسكليا لتحليها.

ويرى العلماء أنه يمكن استخدام هذه الأسنان الصناعية لمساعدة الأطباء على جمع المعلومات حول سلوك وعادات الأكل بين المرضى، بالإضافة إلى معاونتهم فى توفير المعلومات حول العادات الغذائية السلبية للبدين على سبيل المثال أو مراقبة تنفس مرضى الربو والحساسية.

كما يمكن لهذه الأسنان – التى تشبه الأسنان الطبيعية – أن تساعد فى علاج عيوب الكلام أو حتى المساعدة فى تدريب المغنين.

وأوضح "هاو هوا تشو"عالم الكمبيوتر بجامعة "تايوان"الوطنية والمشرف على تطوير الأبحاث أن فم الإنسان هو جزء من الجسم البشرى الذى يعمل بصورة مستمرة ومنتظمة فإننا نستخدم الفم لأداء عدد من المهام اليومية الأكثر أهمية مثل الأكل والشرب والتحدث والسعال والتدخين.

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مصر 365