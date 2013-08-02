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دراسة: تذبذب قياس ضغط الدم مرتبط بتدهور الحالة العقلية

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دراسة: تذبذب قياس ضغط الدم مرتبط بتدهور الحالة العقلية دراسة: تذبذب قياس ضغط الدم مرتبط بتدهور الحالة العقلية

قد يتزامن تذبذب قراءات ضغط الدم بين المرضى الذين يعانون من صعوبات فى الذاكرة والتفكير، خاصة بين كبار السن، وتعد مؤشرا هاما لارتفاع فرص الإصابة بأمراض القلب.

وأوضح الباحثون بمعهد الطب"بمدينة لايدن"الهولندية أنه بغض النظر عن متوسط ضغط الدم، إلا أن التباين الشديد فى القراءات قد يعد مؤشرا هاما لتراجع القدرات العقلية لكبار السن.

كانت الأبحاث قد أجريت على أكثر من 5 آلاف شخص من كبار السن بلغ متوسط أعمارهم الخامسة والسبعين عاما، حيث خضع المشاركون فى الدراسة لمراقبة قياسات ضغط الدم على فترات متفاوتة.

وأشارت المتابعة إلى خطر تذبذب قياسات ضغط الدم تضاعف من مخاطر الإصابة بالجلطات الدماغية، بالإضافة إلى توالى الأدلة المؤكدة على أنها تعد من العوامل المساهمة فى تعطيل تدفق الدم إلى المخ، مما يساعد فى تطور الإصابة بخرف الشيخوخة وفقدان الذاكرة.

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