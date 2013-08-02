الغنوشي يؤكد تمسكه بالعريض رئيسا للوزراء في تونس

كتب : رويترز منذ 55 دقيقة

قال زعيم حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس، أمس، إن الحركة متمسكة بعلي العريض رئيسا للوزراء، رافضا مطالب المعارضة بتعيين شخصية مستقلة في المنصب في خطوة قد تطيل الأزمة السياسية التي تهز تونس منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي الأسبوع الماضي.

وقال راشد الغنوشي، للصحفيين عقب لقاء مع الرئيس المنصف المرزوقي، "نحن منفتحون على وفاقات جديدة ومتمسكون بعلي العريض رئيسا للحكومة".

وفى نفس السياق، وبعد أسبوع من اندلاع الأزمة، بلغت المشاروات السياسية ذروتها، أمس، حيث التقى رئيس الوزراء بحسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي طرح عليه مبادرة الاتحاد للخروج من الأزمة، وتنص مبادرة الاتحاد على "حل الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات وتحديد موعد للانتهاء من كتابة الدستور".

وقال خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعيةن عقب المقابلة للصحفيين، إن المقابلة "انتهت بنبرة إيجابية"، وإن الطرفين متفقان على أن المجلس التأسيسي يجب ان يستمر في عمله إلى 23 أكتوبر المقبل.

كما التقى رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي مع راشد الغنوشي زعيم النهضة ومية الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري، وممثل عن حركة تيار المحبة التي يرأسها الهاشمي الحامدي، وأطلق الحامدي حملة تحت شعار "بالانتخاب لا بالانقلاب" في إشارة إلى رفضه لمحاولات حل المجلس التأسيسي ودعمه لشرعية الانتخابات.

وقال الحامدي "هذه الحملة ستساهم في إجهاض أي مخطط انقلابي في تونس وفي إقناع بعض الساسة المغامرين بأنه لا سبيل لحكم تونس بعد الثورة إلا بالتفويض الشعبي القانوني عبر صناديق الاقتراع".