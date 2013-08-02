أخبار عاجلة

مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
مساء الأنوار: الأهلي ينتظر موافقة الأمن وستاد السلام لاستضافة المباريات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

الغنوشي يؤكد تمسكه بالعريض رئيسا للوزراء في تونس

Google+ Print
الغنوشي يؤكد تمسكه بالعريض رئيسا للوزراء في تونس الغنوشي يؤكد تمسكه بالعريض رئيسا للوزراء في تونس

كتب : رويترز منذ 55 دقيقة

قال زعيم حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس، أمس، إن الحركة متمسكة بعلي العريض رئيسا للوزراء، رافضا مطالب المعارضة بتعيين شخصية مستقلة في المنصب في خطوة قد تطيل الأزمة السياسية التي تهز تونس منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي الأسبوع الماضي.

وقال راشد الغنوشي، للصحفيين عقب لقاء مع الرئيس المنصف المرزوقي، "نحن منفتحون على وفاقات جديدة ومتمسكون بعلي العريض رئيسا للحكومة".

وفى نفس السياق، وبعد أسبوع من اندلاع الأزمة، بلغت المشاروات السياسية ذروتها، أمس، حيث التقى رئيس الوزراء بحسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي طرح عليه مبادرة الاتحاد للخروج من الأزمة، وتنص مبادرة الاتحاد على "حل وتشكيل حكومة كفاءات وتحديد موعد للانتهاء من كتابة الدستور".

وقال خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعيةن عقب المقابلة للصحفيين، إن المقابلة "انتهت بنبرة إيجابية"، وإن الطرفين متفقان على أن المجلس التأسيسي يجب ان يستمر في عمله إلى 23 أكتوبر المقبل.

كما التقى رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي مع راشد الغنوشي زعيم النهضة ومية الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري، وممثل عن حركة تيار المحبة التي يرأسها الهاشمي الحامدي، وأطلق الحامدي حملة تحت شعار "بالانتخاب لا بالانقلاب" في إشارة إلى رفضه لمحاولات حل المجلس التأسيسي ودعمه لشرعية الانتخابات.

وقال الحامدي "هذه الحملة ستساهم في إجهاض أي مخطط انقلابي في تونس وفي إقناع بعض الساسة المغامرين بأنه لا سبيل لحكم تونس بعد الثورة إلا بالتفويض الشعبي القانوني عبر صناديق الاقتراع".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول