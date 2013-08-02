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جميلة اسماعيل: سنخوض انتخابات الشعب بالشباب وترس السياسة سيدور

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جميلة اسماعيل: سنخوض انتخابات الشعب بالشباب وترس السياسة سيدور جميلة اسماعيل: سنخوض انتخابات الشعب بالشباب وترس السياسة سيدور

أكدت جميلة اسماعيل أمين تنظيم حزب الدستور أن الحزب يؤمن بأن ترس السياسة في لابد أن يتحرك ولايمكن ترك العبء الكبير على الجيش والشرطة حتى تعود الجنازير والمدرعات لأماكنها .

وأضافت اسماعيل أنه يتم فتح صفحة جديدة لثورة 30 يونيو، وأن ما أسفرت عنه الثورة نتمسك به وأي قوة سياسية ستحاول إعادة الإستبداد ستقع .

وأشارت إلى أن حزب الدستور لديه كفاءات متنوعة وأمانات المحافظات أقوى وأفضل ألف مرة من المركزية ومن سيبني حزب العمال والفلاحين، وأن الحزب  سيخوض انتخابات الشعب المقبلة من الشباب وسيكون الحزب نموذج وسيقدم وجوه نقيه .

وأشارت إلى  أن التعديلات الدستورية لابد القيام بها ولابد التعلم من أخطاء الماضي ومن لايتعلم شئ جديد بعد ثورة 30يونيو فلن يتعلم، جاء ذلك الإفطار الجماعي الذي أقيم اليوم بقاعة أبو حجر بحضور الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الإجتماعي والدكتور هاني ثري الدين والمهندس باسل عادل والدكتور إبراهيم نوار وإسراء عبدالفتاح وعدد كبير من أعضاء الأحزاب السياسية .

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