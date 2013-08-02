سيارات هيئة الصرف الصحي تصل رابعة لمعالجة ما أدى إليه انسداد المواسير

وصلت منذ قليل سيارات تابعة لهيئة الصرف الصحي إلى محيط ميدان رابعة العدوية حيث يتواجد انصار جماعة الإخوان المسلمين وأنصار مرسي، حي مكان انفجار مواسير الصرف أمس .

وتقوم سيارتان الأن بمحاولة معالجة الإنفجار الحادث بمواسير الصرف الصحي والذى أدى إلى خروج مياه الصرف إلى الشوارع في محيط اعتصام رابعة العدوية، حيث تقوم العربات بمحاولة لشفط المياه المتواجدة خلف العقارات المواجهة لمسجد رابعة العدوية .

يذكر أنه قد أدى انسداد مواسير الصرف الصحى فى المنطقة المقابلة لمسجد رابعة العدوية الى انفجارها وغرق الشوارع الرئيسية و الفرعية، ما أدى إلى صعوبة تحرك السيارات فى المنطقة .

من جانبهم، تجاهل المعتصمون ذلك وقاموا بنقل أغراضهم الى طريق النصر ونصبوا خيامهم، معلنين استمرار الإعتصام .