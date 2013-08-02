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سطو مسلح على سيارة ناشيونال جاز وسرقة ربع مليون جنية بالشرقية

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سطو مسلح على سيارة ناشيونال جاز وسرقة ربع مليون جنية بالشرقية سطو مسلح على سيارة ناشيونال جاز وسرقة ربع مليون جنية بالشرقية

أرشيفية لمسلحين

تمكن ثلاثة مجهولين ملثمين من استيقاف سيارة تابعة لشركة ناشيونال جاز الشركة المنفذة لتوصيل الغاز الطبيعى بالشرقية وإطلاق الأعيرة النارية على مستقليها وسرقة حقيبة أموال وسندات مالية خاصة بالشركة، كانت السيارة فى طريقها لإيداعها ببنك الإسكندرية وفروا هاربين .

تلقى اللواء سامح الكيلانى مدير أمن الشرقية إخطار مفاده قيام مجهولين بأطلاق الأعيرة النارية على كلا من “أسامة. ح”، 30 عامًا، محاسب بشركة ناشيونال غاز، و “رضا. م”، 34 عامًا، حارس أمن بالشركة، وسرقة حقيبة بها مبلغ مالى 250 ألف جنيه اثناء استقلالهم سيارة لإيداع المبلغ ببنك الإسكندرية بمدينة الزقازيق وفروا هاربين .

وأكد مندوبى الشركة أن الملثمين فروا هاربين واستقلوا السيارة رقم 60499، نقل الشرقية، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية امن الشرقية جهودها لضبط مرتكبي الواقعة وإعادة المبالغ المسروقة، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة .

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