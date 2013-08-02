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الأحد.. واشنطن تغلق عددا من السفارات بسبب "مخاوف أمنية"

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الأحد.. واشنطن تغلق عددا من السفارات بسبب "مخاوف أمنية" الأحد.. واشنطن تغلق عددا من السفارات بسبب "مخاوف أمنية"

كتب : أ ف ب الخميس 01-08-2013 23:52

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم، أنها ستغلق عددا غير محدد من السفارات في أنحاء العالم الأحد؛ بسبب مخاوف أمنية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف، إن "وزارة الخارجية أصدرت تعليمات لعدد من السفارات والقنصليات الأمريكية بإغلاق أبوابها أو تعليق عملياتها يوم الأحد في الرابع من أغسطس"، وأشارت إلى أن القرار اتخذ "انطلاقا من الحذر والحرص الشديدين على موظفينا وغيرهم من الأشخاص الذين قد يزورون منشآتنا".

وأكدت هارف، أن السفارات ستغلق يوم الأحد تحديدا، إلا أنه ستتم إعادة تقييم الوضع واتخاذ قرار بشان إعادة فتحها، مضيفة "من الممكن أن نغلق أياما أخرى إضافية كذلك".

فيما رفضت هارف تحديد في أي منطقة من العالم تم رصد التهديد.

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