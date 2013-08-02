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مصدر أوروبي: لا صحة لعودة آشتون لزيارة مصر قريبا

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مصدر أوروبي: لا صحة لعودة آشتون لزيارة مصر قريبا مصدر أوروبي: لا صحة لعودة آشتون لزيارة مصر قريبا
الرئيس اليمني الجنوبي الأسبق يدعو إلى الحوار بدلا من الاعتصامات لحل الأزمة في

كتب : حسن رمضان ووكالات الجمعة 02-08-2013 00:14

نفى مصدر أوروبي رفيع المستوى، الأنباء التي تحدثت عن نية الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون، العودة إلى زيارة مصر قريباً، واكتفى المصدر بالتذكير، أن ما قالته آشتون بأنها مستعدة للعودة إلى القاهرة من أجل المساعدة في تسهيل عملية الحوار بين الأطراف المختلفة، موضحا أن الدور الأوروبي محدد بمساعدة الأطراف على العودة إلى طريق الديمقراطية والخروج من الأزمة عبر عملية سياسية شاملة لا تستثني أي طرف.

وأعربت الفرنسية، أمس، عن قلقها الشديد إزاء الوضع الراهن في مصر، حيث تستمر المواجهات في الشوارع بين الجيش والحكومة المؤقتة من جانب ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مسؤول بوزارة الخارجية الفرنسية قوله في مؤتمر صحفي إنه "من الضروري أن يجد المصريون وسيلة لتهدئة الأوضاع المتوترة في البلاد والتوصل إلى تسوية بين الجانبين"، وأضاف المصدر أن عملية انتقال السلطة في مصر يجب أن تتم على أساس إرادة الشعب وتشمل جميع القوى السياسية.

من جانبه، دعا الرئيس اليمني الجنوبي الأسبق علي ناصر، الفرقاء في مصر إلى الحوار بدلا من من اللجوء للاعتصامات في الشوارع لحل الأزمة الراهنة في البلاد.

فيما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن ناصر أكد على ضرورة الحوار بين النظام الجديد في مصر وتنظيم الإخوان المسلمين باعتبارها "الممر الآمن" لحل الأزمة الحالية في مصر.

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