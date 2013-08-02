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مسيرة ليلية لمؤيدى مرسى بمطروح تحذر من فض اعتصامات المؤيدين

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مسيرة ليلية لمؤيدى مرسى بمطروح تحذر من فض اعتصامات المؤيدين مسيرة ليلية لمؤيدى مرسى بمطروح تحذر من فض اعتصامات المؤيدين

خرجت مسيرة ليلية حاشدة لمؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى بمدينة مرسى مطروح، منذ قليل، جابت شوارع المدينة، للتحذير من تنفيذ قرار مجلس الوزراء بفض اعتصامات المؤيدين، خاصة بميدانى رابعة العدوية والنهضة بالقوة.

بدأت المسيرة عقب أداء صلاة التراويح، من مقر الاعتصام أمام محطة القطار، ورددوا الهتافات المناهضة لحكم العسكر والانقلاب على الشرعية وضد قرار محاولات فض الاعتصام، ورفعوا لافتات تحذر من أن الشريعة فى خطر، كما رفعوا صور الرئيس المعزول.

وتقدمت المسيرة سيارة نقل تحمل مكبرات الصوت وصور الرئيس المعزول واللافتات، وشارك فى المسيرة عدد كبير من الرجال والنساء من جماعة الإخوان المسلمين، والدعوة السلفية بمطروح، وحزب الوطن، وغيرهم من الأهالى من مؤيدى الشرعية وعودة الرئيس المعزول إلى منصبه.

كما شهدت بعض مدن المحافظة مسيرات مماثلة مثل مدينة الضبعة 140 كيلو شرق مدينة مرسى مطروح.

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مصر 365