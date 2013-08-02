مجموعة تضامن الإسماعيلية تنظم "معرض تشارك" بمدينة أبوصوير

تنظم مجموعة تضامن (معرض تشارك) وذلك ضمن سلسلة فعاليات تنظمها المجموعة لتوعية الشارع الإسماعيلى بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية، وذلك يوم الأحد القادم بدءا من الساعة 12ظهرا فى مدرسة صبيح بقرية العوايضة مركز أبوصوير الإسماعيلية وفى مدرسة المحسمة القديمة - قرية العرابية مركز أبوصوير الإسماعيلية.

وتتضمن الفعاليات معرض الملابس الخيرى ومرسم للأطفال عن حقوق الطفل والأسرة فى المجتمع وعروض عن الحقوق الاجتماعية مانفستو الشعب.

وتوزيع منشور توعية عن تنمية العشوائيات ومشاركة الأفراد فى بناء المجتمع المحلى والرقابة عليه.