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أهالى كفور نجم بالشرقية يطاردوا الإخوان بالشوم فى جنازة مجند سيناء

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أهالى كفور نجم بالشرقية يطاردوا الإخوان بالشوم فى جنازة مجند سيناء أهالى كفور نجم بالشرقية يطاردوا الإخوان بالشوم فى جنازة مجند سيناء

أصيب أحد الأهالى فى الاشتباكات التى وقعت مساء اليوم الخميس بين أهالى كفور نجم التابعة لمركز الإبراهيمة بالشرقية ومجموعة من أعضاء جماعة الإخوان بالقرية، أثناء حضورهم للمشاركة فى تشييع جثمان الشهيد المجند محمود أحمد فتحى محمود، الذى قتل برصاص قناصة أثناء خدمته بسيناء، حيث قام الأهالى بمطارده الإخوان بالشوم وقذفوهم بالحجارة وأصيب أحدهم وقام الأهالى بإغلاق محلات الإخوان بالقرية.

انتقلت الشرطة للسيطرة على الأوضاع، كما ردد المشيعين هتافات معادية للإخوان واتهموهم بأنهم وراء قتل خير أجناد الأرض مطالبين الجيش بتطهير سيناء من العناصر الإجرامية التى ترهق المزيد من الدماء الطاهرة يوميا.

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