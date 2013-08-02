أخبار عاجلة

مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
مساء الأنوار: الأهلي ينتظر موافقة الأمن وستاد السلام لاستضافة المباريات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

البرعى: مؤتمر كبير عقب العيد للتعاون بين رجال الأعمال والعمال

Google+ Print
البرعى: مؤتمر كبير عقب العيد للتعاون بين رجال الأعمال والعمال البرعى: مؤتمر كبير عقب العيد للتعاون بين رجال الأعمال والعمال

أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير التأمينات الاجتماعية، أن الأزمة الاقتصادية قادرون على تخطيها لأننا تدارسنا الوضع الاقتصادى وسنتخطاه من خلال التكاتف بين الجميع.

وأشار أنه عقب عيد الفطر المبارك مؤتمر كبير نعد له للتوافق بين رجال العمال والعمال لتكريس كل الجهود من أجل الإنتاج، ومن بين الموضوعات التى ستطرح إعادة تشغيل المصانع التى توقفت ويمكن إعادة تشغيلها، وهناك وعود بالنسبة لمصر من البلاد العربية الشقيقة ومن خلال كل ماسبق سنتخطى الأزمة الاقتصادية، ولكن لابد من استتباب الأمن وسوف يستتب الأمن مهما كلفنا الأمر من تضحيات.

جاء ذلك خلال مؤتمر "لم الشمل"، الذى عقد اليوم بقاعة أبو حجر بمدينة كفر الشيخ الذى أقامه حزب الدستور بكفر الشيخ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365