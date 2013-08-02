البرعى: مؤتمر كبير عقب العيد للتعاون بين رجال الأعمال والعمال

أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير التأمينات الاجتماعية، أن الأزمة الاقتصادية قادرون على تخطيها لأننا تدارسنا الوضع الاقتصادى وسنتخطاه من خلال التكاتف بين الجميع.

وأشار أنه عقب عيد الفطر المبارك مؤتمر كبير نعد له للتوافق بين رجال العمال والعمال لتكريس كل الجهود من أجل الإنتاج، ومن بين الموضوعات التى ستطرح إعادة تشغيل المصانع التى توقفت ويمكن إعادة تشغيلها، وهناك وعود بالنسبة لمصر من البلاد العربية الشقيقة ومن خلال كل ماسبق سنتخطى الأزمة الاقتصادية، ولكن لابد من استتباب الأمن وسوف يستتب الأمن مهما كلفنا الأمر من تضحيات.

جاء ذلك خلال مؤتمر "لم الشمل"، الذى عقد اليوم بقاعة أبو حجر بمدينة كفر الشيخ الذى أقامه حزب الدستور بكفر الشيخ.