عمال السويدى يطالبون بصرف رواتبهم المتأخرة قبل العيد

طالب عمال الشركة العربية لصناعات الحديدية "السويدى" بمدينة العاشر من رمضان بصرف وراتبهم المتأخرة، وعدم إنهاء تسريح زملائهم.

وأعلنت الوردية الثالثة منذ قليل الاعتصام داخل مقر المصنع بالمنطقة الصناعية الثالثة، اعتراضا على تعسف إدارة الشركة معهم، مؤكدين أنها تتأخر فى صرف الرواتب كل شهر، وأنه تم مخاطبة الإدارة منذ أسبوعين بمراعاة ظروف العيد وصرف الرواتب قبل إجازة عيد الفطر، لارتباط العمال البالغ عددهم ما يقرب من 2000 بمسئوليات أسرية إلا أن الشركة رفضت ذلك فضلا عن عدم الالتزام بصرف الحوافز، وإعلان رغبتها فى تسريح نحو 200 عامل، دون سبب معلوم.

وتساءل العمال المعتصمون كيف تقوم الشركة بدفع 25 مليون لدعم مصر، على حد قولهم، وترفض صرف رواتب العامل المغلوب على أمره.