3 مسيرات لمؤيدى الرئيس المعزول بالسويس

نظم قرابة 300 شخص من مؤيدى النظام السابق والرئيس المعزول 3 مسيرات بالسويس من شارع المدينة المنورة، وأخرى من شارع النيل بحى الأربعين، والمسيرة الأخيرة من مسجد حمزة، مرددين هتافات ضد الجيش والإعلام والداخلية، متهمين المتظاهرين ضدهم أنهم أعداء الإسلام .

واستقبل المواطنون المسيرة بفتور ولم يتفاعل معها أحد، خاصة بعد ترديد هتافات ضد القوات المسلحة.

ومن جانبها تمركزت قوات الجيش بشكل طبيعى بمحيط الديوان العام ومديرية أمن السويس، بعد أن رفعت درجة الاستعدادات بشكل كبير خلال اليومين الماضيين، بعد إعلان أنصار الرئيس المعزول عن تنظيم مسيرات إلى مديرية أمن السويس .