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"الأسد" لضباط الجيش السوري: أذهلتم العالم بصمودكم أمام "الإرهاب"

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"الأسد" لضباط الجيش السوري: أذهلتم العالم بصمودكم أمام "الإرهاب" "الأسد" لضباط الجيش السوري: أذهلتم العالم بصمودكم أمام "الإرهاب"

كتب : رويترز الخميس 01-08-2013 23:24

قال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، إنه واثق من النصر على المعارضين في الحرب الأهلية المستمرة منذ 28 شهرا التي قُتل فيها أكثر من 100 ألف وتسببت في فرار نحو مليوني شخص إلى الخارج.

وسيطر المعارضون على مساحات كبيرة من الأراضي، لكن قوات الأسد نفذت هجوما مضادا في الأسابيع الأخيرة وأبعدتهم عن محيط العاصمة دمشق واستعادت السيطرة على عدة بلدات بالقرب من الحدود مع لبنان.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن الأسد قوله "لو لم نكن واثقين بالنصر لما امتلكنا القدرة على الصمود ولما كانت لدينا القدرة على الاستمرار بعد أكثر من عامين على العدوان".

وقال الأسد، موجها حديثه للضباط في الذكرى السنوية الثامنة والستين لتأسيس الجيش العربي السوري: "أظهرتم وماتزالون شجاعة نادرة في مواجهة الإرهاب وذيوله وأذهلتم العالم أجمع بصمودكم وقدرتكم على تذليل الصعاب وتحقيق الإنجازات معبرين عن رجولة قل نظيرها في مواجهة أشرس حرب همجية شهدها التاريخ الحديث".

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