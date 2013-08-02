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40 قتيلا و100 جريح إثر انفجار مخزن ذخيرة في حمص

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40 قتيلا و100 جريح إثر انفجار مخزن ذخيرة في حمص 40 قتيلا و100 جريح إثر انفجار مخزن ذخيرة في حمص

كتب : أ ف ب منذ 16 دقيقة

ارتفعت حصيلة انفجار مخزن للذخيرة في حي موال للنظام السوري في مدينة حمص وسط سوريا، أمس، إلى 40 قتيلا و100 جريح على الأقل، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن الانفجار وقع في مخزن تابع لقوات الدفاع الوطني في حي وادي الذهب، ونتج عن سقوط قذائف يعتقد أن مقاتلين معارضين أطلقوها، مضيفا "أكدت مصادر طبية من مدينة حمص أن ما لا يقل عن 40 شخصا لقوا مصرعهم إثر الانفجار" في المخزن.

وأشار المرصد إلى سقوط أكثر من 100 جريح "والعدد مرشح للارتفاع" بسبب خطورة بعض الإصابات.

وقال المرصد إن الانفجار وقع "بعد سقوط قذائف على أحياء النزهة ووادي الذهب وعكرمة"، يعتقد أن مصدرها المقاتلون المعارضون".

وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن أن "جميع القتلى وغالبية الجرحى هم عناصر في قوات الدفاع الوطني" واعتبر عبد الرحمن أن "النظام يتستر على أعداد القتلى في صفوف قوات الدفاع الوطني كي يرفع معنويات عناصرها في حمص وغيرها".

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