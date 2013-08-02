سقوط صاروخين مجهولي المصدر في منطقة بعبدا شرق بيروت

كتب : أ ف ب منذ 7 دقائق

سقط صاروخان مجهولا المصدر في وقت متأخر من مساء أمس على منطقة بعبدا شرق بيروت، سقط أحدهما على مقربة من القصر الجمهوري، بحسب ما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر "سقط صاروخان مجهولا المصدر في منطقة بعبدا من دون أن يؤديا إلى وقوع إصابات"، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

وذكرت تقارير صحافية أن أحد الصاروخين سقط في حديقة منزل يبعد نحو مئة متر عن المدخل الخلفي للقصر الجمهوري، حيث سجل انتشار واسع للجيش اللبناني.

من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن الصاروخ الثاني سقط قرب كلية القيادة والأركان التابعة للجيش في منطقة الريحانية المجاورة.