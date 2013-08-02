«طرق دبي» تُطلع وفدي «الأشغال» و«الشؤون الإسلامية» على تجاربها

أطلعت إدارة التدقيق الداخلي في هيئة الطرق والمواصلات، وفدين من وزارة الأشغال العامة ودائرة الشؤون الاسلامية في دبي، على تجربة الإدارة في مجال التدقيق الداخلي وأفضل الممارسات المتبعة فيها، وذلك من أجل تبادل الخبرات المشتركة الرامية إلى تطوير العمل وفقاً لأرقى المعايير العالمية.

جاء اللقاء في المبنى الرئيس بالهيئة بحضور عبدالله الجوي مدير إدارة التدقيق الداخلي، والسيد محمد أبوالشوارب مدير مكتب التدقيق الداخلي في وزارة الأشغال العامة، والسيد أحمد كنكراز مدير مكتب الرقابة الداخلية في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

وثمّن عبدالله الجوي، هذه الزيارات التي تُسهم في تبادل الخبرات المشتركة بين الهيئة والجهات الخارجية ما يؤدي الى عمليات التطوير في الأداء والجودة في المخرجات، للمساهمة معاً نحو تحقيق أعلى درجات الإبداع والتميز.

وتم خلال اللقاء تقديم عرض مرئي تناول رؤية الهيئة ورسالتها، وأهداف إدارة التدقيق الداخلي والعمليات الرئيسة لها، فضلاً عن أهم المعايير وأفضل الممارسات المتبعة في الإدارة، كما تم استعراض دور إدارة التدقيق في نشر المعرفة وتعزيزها بين موظفيها من خلال إلحاقهم في العديد من المعاهد العالمية التي تُعنى بمجال التدقيق الداخلي والرقابة، إلى جانب اتباع أفضل التطبيقات التقنية من برامج مطورة تُسهم في توثيق عمليات ومهام التدقيق.