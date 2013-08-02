«برنامج دبي للأداء» يطلق فئتين جديدتين للتميّز الحكومي

ينظم برنامج دبي للأداء الحكومي المتميّز في قاعة جودلفن في أبراج الإمارات ورشة عمل تهدف لشرح المعايير للفئات الجديدة (فئتان)) التي أطلقها البرنامج لدورته الحالية

حيث تهدف الورشة لشرح معايير الفئات الجديدة التي أطلقها البرنامج والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالمعايير التي تم تحديثها وتطويرها على الفئات الحالية والحديث عنها بشكل مفصل. ومن المتوقع حضور أكثر من 100 موظف من منسقي التميز العاملين في مختلف الجهات الحكومية المشاركة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز وعدد من المديري وأعضاء فرق العمل المعنية بتطبيق معايير البرنامج للاستفادة من ورشة العمل في إعداد وتطبيق الأنظمة الداخلية وتقديم الخدمات الحكومية والاستعداد للدورة القادمة.

وكان البرنامج أطلق فئتين جديدتين لدورته الحالية وتشمل فئة الجهة الحكومية المتميّزة في الاتصال الحكومي بهدف رفع مستوى عمليات الاتصال الداخلي والخارجي للجهات الحكومية وزيادة التنسيق فيما بينها لإيصال الرسائل الموحدة والدقيقة للجمهور، وتتطرق معايير هذه الفئة إلى الدعم القيادي للجهة المسؤولة عن الاتصال وتوفير الموارد اللازمة لها ومواءمة خطط الاتصال مع الخطة الاستراتيجية للجهة الحكومية وخطة دبي الاستراتيجية. كما تهدف معايير هذه الفئة إلى تعزيز عمليات الاتصال الداخلي والخارجي بأنواعه واستخدام أدوات الاتصال الحديثة بما يتضمن عمليات التواصل الإلكتروني مما يزيد من فعالية الاتصال للجهة الحكومية بشكل عام. كما وضعت هذه الفئة معايير للصورة العامة للجهة الحكومية أو ما يعرف بـ"السمعة المؤسسية" بما يبرز الهوية الوطنية لتلك الجهة ويدعم الصورة الإيجابية للموظفين ورفع كفاءتهم ومؤهلاتهم بما يساهم في تقديم خدمة متميّزة للمتعاملين.

وأما في فئة الموظف المتميّز في الوظائف القيادية فتم اعتماد المعايير التالية: الرؤية والتخطيط، والمهارات القيادية، والكفاءة، والتحفيز وتطوير الموارد البشرية، بالإضافة إلى الإنجازات والنتائج الإيجابية والتي تتضمن النتائج على مستوى الحكومة والإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف البرنامج عدداً من المعايير التطويرية الجديدة ضمن فئة الجهة الحكومية المتميّزة التي تتعلق بالتميّز في مجال حوكمة الجهات الحكومية والالتزام المجتمعي والشراكة والموارد وعدداً آخر من مجالات التطوير الحكومي والتحديثات التي يتطلبها التطور في أفضل الممارسات العالمية في علم الإدارة. كما أجرى البرنامج تحديثاً على فئتي الجهة الحكومية المتميزة إلكترونيا والجهة الحكومية المتميّزة ماليا لمواكبة التطورات في هذين المجالين وتحقيقا لأهداف البرنامج في تقدير وتكريم الجهات الحكومية المتميّزة.

وقال الدكتور أحمد النصيرات المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز: نسعى في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميّز أن نراجع ونطوّر باستمرار أنظمة ومعايير العمل التي تهدف لرفع مستوى التميّز في الأداء وتقديم الخدمات في حكومة دبي للوصول إلى أن نكون الحكومة الأولى دائما تحقيقا لرؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، ونسعى دائما لإبقاء الجهات الحكومية على اطلاع دائم بالتعديلات والتطوير على المعايير ليتم تطبيقها في جهاتهم الحكومية للوصول إلى مستويات أعلى من التميز والإبداع.