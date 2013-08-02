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«الأشغال» تنفذ مشاريع طرق بـ 187 مليون درهم

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«الأشغال» تنفذ مشاريع طرق بـ 187 مليون درهم «الأشغال» تنفذ مشاريع طرق بـ 187 مليون درهم

كشفت وزارة الأشغال العامة أنها تنفذ حاليا عددا من مشروعات البنية التحتية الاتحادية تتضمن شبكات متطورة من الطرق تربط مختلف مناطق الدولة، ببعضها لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في مختلف إمارات الدولة وفقا لخطتها الاستراتيجية، وضمن البرامج الزمنية المعتمدة، والالتزام بتطبيق أفضل الممارسات، لافتة إلى أن التنفيذ يجري حاليا لثلاث طرق بقيمة إجمالية تبلغ 187 مليون درهم.

وتشمل مشاريع الطرق مشروع تطوير طريق مسافي - الفجيرة، والذي يتضمن إنشاء طبقات الرصف للجزء الأخير من طريق مسافي - الفجيرة بطول 8.64 كم بدايةً من دوار النجيمات باتجاه مسافي، وحتى الالتقاء مع الجزء المعاد إنشاؤه من قبل على نفس الطريق، وعمل صيانة وتطوير لباقي أجزاء الطريق حتى دوار مسافي، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 50 مليون درهم تقريبا ونسبة الإنجاز فيه 76%.

كما تنفذ الوزارة مشروع صيانة وازدواج الأجزاء غير المزدوجة لطريق خورفكان دبا، ويقع بين خورفكان ودبا في الساحل الشرقي للدولة ويسير محاذيا للساحل ويمر خلال قرى عديدة منها البدية، شرم، ضدنا و رول دبا، ويبلغ طول هذا الطريق حوالي 33 كم، منها 8 كم، غير مزدوجة وهي التي سيتم ازدواجها وعمل صيانة للجزء الحالي، و التوسعة بإضافة حارتين وكتف للطريق من الجهتين، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 68 مليون درهم ونسبة الإنجاز فيه 60%.

وتنفذ الأشغال مشروع ازدواج الأجزاء غير المزدوجة من طريق دبا - مسافي المرحلة الثانية، الجزء الثاني (الغونة مسافي)، ويقع المشروع على طريق دبا مسافي بين منطقة الغونة ومنطقة مسافي، ويرتبط مع مشروع المرحلة الثانية التي تم انجازها سابقا على نفس الطريق حتى دوار الإسمنت في دبا، والمشروع عبارة عن ازدواج الأجزاء غير المزدوجة من الطريق القديم، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 29 مليون درهم ونسبة الإنجاز فيه (74 %).

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