«البراحة لتحفيظ القرآن» يقدم 500 ألف درهم لحملة كسوة مليون طفل

قدم رجل الأعمال عبيد الحلو تبرعاً بقيمة 500 ألف درهم باسم مركز البراحة لتحفيظ القرآن الكريم دعما لحملة كسوة مليون طفل محروم حول العالم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال عبيد الحلو: إن هذا التبرع التزام إنساني وواجب وطني لرسم الفرح على وجوه الأطفال المحرومين حول العالم، ونحن نعيش أيام الخير في رمضان والتي تتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني، مشيرا إلى أن الإمارات سجلت ريادتها وتميزها في مجال الإغاثة والعمل الإنساني.

وأكد محمد عبد الله الحاج الزرعوني مدير هيئة الهلال الأحمر فرع دبي أن مراحل توزيع الكسوة تسير وفق عمليات منتظمة بالتنسيق مع مكاتبنا وسفاراتنا وبعثاتنا الدبلوماسية حول العالم لإيصال الكسوة إلى 3 ملايين طفل حول العالم، يتوزعون في 46 دولة للمرحلة الأولى من التوزيع.

وقال: إن الحملة التي خطط لها أن تجمع 40 مليون درهم خلال 20 يوماً لكسوة مليون طفل، حيث تم تحديد قيمة الكسوة بـ40 درهماً، استطاعت أن تحقق هدفها المالي بعد انطلاقها بعشرة أيام فقط وفي يوم اختتامها الذي صادف يوم "زايد للعمل الإنساني" الموافق 19 رمضان كانت الحملة جمعت 60 مليون درهم، فجاء إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ليضاعف قيمة الحملة وتصبح 120 مليون درهم أي بزيادة قدرها ثلاثة أضعاف ما خطط له لتؤمن كسوة 3 ملايين طفل محروم حول العالم بدلاً من مليون طفل فقط.