عبدالله بن زايد: الدولة لم تدخر جهداً لتهيئة سبل التطور لأبنائها

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لم تدخر جهداً لتهيئة كافة السبل أمام أبنائها للتزود بآخر ما توصل إليه العلم والتعامل مع علوم العصر ومستلزماته.

من جهة أخرى استقبل سموه في مكتبه بديوان عام الوزارة، امس، أحمد علي عبدالله صالح سفير الجمهورية اليمنية المعين لدى الدولة.

ورحب سموه بالسفير متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق بمناسبة تسلمه مهام عمله، مشيداً سموه بالعلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات واليمن.

وأكد أن السفير سيلقى كل الدعم والتعاون من كافة المسؤولين والجهات في الدولة من أجل تسهيل مهامه للارتقاء بعلاقات البلدين إلى مستويات أفضل وآفاق أرحب بما يسهم في توطيدها وتنميتها في مختلف المجالات.

من جهته أعرب السفير اليمني عن سعادته لتمثيل بلاده لدى الدولة .. مشيدا بالسياسة الحكيمة.

وأكد سمو وزير الخارجية خلال لقاءه الدبلوماسيين حرص الوزارة على استيعاب أبناء الوطن الأكفاء القادرين على خدمة وطنهم وتمثيله خير تمثيل سواء في الخارج أو في ديوان عام وزارة الخارجية.

جاء ذلك عقب مراسم أداء دفعة جديدة من الدبلوماسيين العاملين في وزارة الخارجية اليمين القانونية أمام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وذلك بديوان عام الوزارة مساء امس.

ورحب سموه بالدبلوماسيين الجدد البالغ عددهم 70 منهم 43 شاباً و27 فتاة، معرباً سموه عن سعادته بلقائهم واعتزازه بالتحاقهم بوزارة الخارجية.

وحث سموه الدبلوماسيين الجدد على العمل وبذل الجهد وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم باعتبار وزارة الخارجية واجهة الوطن، متمنياً سموه لهم التوفيق في أداء عملهم وأن يكونوا دائماً عند حسن الظن بهم.

كما دعا سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الدبلوماسيين الجدد إلى التواصل مع كبار المسؤولين في الوزارة أو المديرين المعنيين لطرح أي موضوع أو أي مشكلة قد تواجههم.

حضر أداء اليمين معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة مساعد وزير الخارجية للتغير المناخي وشؤون الطاقة، وعبدالله محمد بن بطي آل حامد وكيل وزارة الخارجية، والدكتور عبدالرحيم العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية.