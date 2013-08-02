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حمدان ومنصور بن زايد يحضران مأدبة إفطار أقامها أحمد خليفة السويدي

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حمدان ومنصور بن زايد يحضران مأدبة إفطار أقامها أحمد خليفة السويدي حمدان ومنصور بن زايد يحضران مأدبة إفطار أقامها أحمد خليفة السويدي

حضر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مأدبة الإفطار التي أقامها تكريماً لسموهما معالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة.

وحضر المأدبة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وعدد من كبار المسؤولين.

وتبادل سموهما والحضور الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقات الحميمة التي تربط القيادة الحكيمة بالمواطنين ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها وحرصها على متابعة شؤون حياتهم. وتم خلال المأدبة استذكار فضائل هذا الشهر الفضيل.. أعاده الله على دولة الإمارات بالخير والبركات.

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