حمدان بن راشد يستقبل رئيس وأعضاء مجلس أمناء جائزة حمدان الطبية

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، في قصر زعبيل مساء امس، رئيس وأعضاء مجلس أمناء جائزة حمدان الطبية الذين قدموا التهاني لسموه بمناسبة الشهر الكريم.

وتوجه رئيس مجلس أمناء الجائزة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة، الى سمو راعي ومؤسس جائزة حمدان الطبية بالشكر والتقدير على رعاية سموه لهذه الجائزة التي تعزز دور البحوث والدراسات والابتكارات في خدمة الطب وعلومه ومؤسساته وخدمة الإنسان أولا وأخيرا. ونوه معالي العويس بمأدبة الإفطار التي نظمتها الجائزة امس في فندق غراند حياة بدبي، وحضرها الشركاء الاستراتيجيون للجائزة وأعضاء مجلس أمانة الجائزة وأعضاء مجلس أمناء جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز وكذلك ممثلون عن هيئة آل مكتوم للأعمال الخيرية والإعلاميون.