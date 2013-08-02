إصابة 3 أشخاص في تصادم شاحنتين

أصيب شخص بإصابات بليغة واثنان بإصابات متوسطة إثر تصادم بين شاحنتين على شارع الشيخ محمد بن زايد، وفق ما أفاد به العقيد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة، مشيراً إلى أن حادث التصادم بين شاحنتين وقع على شارع الشيخ محمد بن زايد بالقرب من دوار الحوض وبالاتجاه إلى إمارة أبوظبي، حيث كانت إحدى المركبتين الثقيلتين متوقفة على كتف الطريق بسبب انفجار إحدى إطارات المركبة، وكان السائق جالساً خلف المركبة يتناول وجبة السحور في الساعة الرابعة فجراً، وأثناء ذلك قامت شاحنة أخرى في المسار الأيمن بالانحراف إلى اليمين باتجاه كتف الطريق واصطدمت بالمركبة المتوقفة، ما أدى إلى إصابة قائد المركبة الأولى بإصابات بليغة وإصابة قائد المركبة الثانية ومرافقه بإصابات متوسطة.

هذا وقد انتقل إلى موقع الحادث لمعاينته وكشف أسبابه كل من الملازم حسن الزعابي والوكيل ابراهيم البلوشي والوكيل سيف الكتبي من إدارة حوادث السير بالإدارة العامة للمرور.