حميد النعيمي يواصل استقبال المهنئين

واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، استقبال جموع المهنئين من الشيوخ ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية وكبار رجالات الدولة وأعيان ووجهاء القبائل والمواطنين والمقيمين، الذين توافدوا على قصر الزاهر أمس، للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك. وتبادل سموه والحضور الأحاديث حول فضائل وفوائد شهر رمضان الكريم.

وأعرب جموع المهنئين عن صادق مشاعرهم وتهانيهم لسموه بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب دولة الإمارات بالرقي والتقدم والازدهار.

وحضر المقابلات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون المالية والإدارية في عجمان، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري، وعدد من كبار المسؤولين في عجمان.